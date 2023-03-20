Може стати другим Бахмутом. В Силах оборони розповіли про дії окупантів біля Авдіївки

"Ворог постійно намагається оточити Авдіївку, я згоден із колегами з Британії, які кажуть, що Авдіївка найближчим часом може стати другим Бахмутом. Це так справді і є. Але наразі не все так добре у російських підрозділів, які атакують на цьому напрямку", - заявив він.

За його словами, в останні дні росіяни використовували наявні резерви та зазнають серйозних втрат в особовому складі та техніці.

"За останню добу ворог втратив близько трьох рот особового складу", - сказав речник.

Він зауважив, що на зазначеному напрямку штурми росіян однотипні. Там ворог атакує прогнозовано, тому українським бійцям вдається відбивати атаки.