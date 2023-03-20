Може стати другим Бахмутом. В Силах оборони розповіли про дії окупантів біля Авдіївки

Ситуація навколо міста Авдіївка, на північ від Донецька, все більше стає напруженою. Там росіяни постійно намагаються оточити місто.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на речника Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського в ефірі національного телемарафону.
"Ворог постійно намагається оточити Авдіївку, я згоден із колегами з Британії, які кажуть, що Авдіївка найближчим часом може стати другим Бахмутом. Це так справді і є. Але наразі не все так добре у російських підрозділів, які атакують на цьому напрямку", - заявив він.
За його словами, в останні дні росіяни використовували наявні резерви та зазнають серйозних втрат в особовому складі та техніці.
"За останню добу ворог втратив близько трьох рот особового складу", - сказав речник.
Він зауважив, що на зазначеному напрямку штурми росіян однотипні. Там ворог атакує прогнозовано, тому українським бійцям вдається відбивати атаки.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в останні три тижні російські сили поступово просуваються навколо міста Авдіївка, на північ від Донецька, що утримується Україною. Навколо міста складається ситуація, аналогічна тій, що під Бахмутом.
за даними британської розвідки, російська армія тимчасово вичерпала наступальний потенціал на Донбасі і прагнутиме його поновити. Навіть локальні наступи зараз є проблематичними.
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