Может стать вторым Бахмутом. В Силах обороны рассказали о действиях окупантов возле Авдеевки

"Враг постоянно пытается оцепить Авдеевку, я согласен с коллегами из Британии, которые говорят, что Авдеевка в ближайшее время может стать вторым Бахмутом. Это так действительно и есть. Но пока не все так хорошо у российских подразделений, которые атакуют на этом направлении", - заявил он.

По его словам, в последние дни россияне использовали имеющиеся резервы и несут серьезные потери в личном составе и технике.

"За последние сутки враг потерял около трех рот личного состава", - сказал спикер.

Он отметил, что на указанном направлении штурмы россиян однотипны. Там враг атакует прогнозируемо, потому украинским бойцам удается отбивать атаки.