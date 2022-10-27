UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Може спрямовувати HIMARS. В Україні розробили новий сучасний БПЛА (відео)

Фото: в Україні розробили новий сучасний БПЛА "ШАРК" (скріншот із відео/facebook.com/ukrspecsystems)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні розробили новий безпілотний авіаційний комплекс "ШАРК". Він не тільки стійкий до РЕБ, а може коригувати американські реактивні артилерійські системи HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook компанії-розробника "Укрспецсістемс".

"Ми почали працювати над ним вже після 24 лютого, в умовах повномасштабного вторгнення Росії. І менш як за півроку "ШАРК" вже літав", - йдеться у повідомленні.

Як додають у прес-службі, подвійна гордість, що це український безпілотник – від ідеї до виробництва.

Відео можна подивитись за посиланням.

Переваги "ШАРК"

  • може бути використаний для проведення глибинної аеророзвідки та коригування, у тому числі західного далекобійного озброєння - зокрема, HIMARS;
  • має надійний зашифрований зв'язок та камеру з 30-кратним оптичним збільшенням та додатковим цифровим зумом;
  • дозволяє заглибитись у тил ворога до 60 км та вести спостереження на відстані до 5 км від БПЛА до об'єкта.

Технічні характеристики "ШАРК":

Час польоту - понад 2 годин;
Дальність зв'язку - 60 км;
Практична стеля – 2000 м;
Камерна система - Full HD електрооптичний сенсор з 30-кратним оптичним збільшенням і додатковим цифровим зумом;
Злітна маса - 10 кг;
Розмах крил - 1,91 м;
Час розгортання - 15 хвилин;
Температура експлуатації - від -15 С до +50 С;
Метод шифрування - AES256;
Крейсерська швидкість - 70-90 км/год;
Максимальна швидкість польоту – 150 км/год;
Швидкість звалювання - 60 до м/год;
Спосіб зльоту - катапульта;
Спосіб посадки - парашут.

Раніше в Україні анонсували появу на озброєнні ЗСУ боєприпасу, який здатний вражати цілі на відстані до 1000 км. На цьому етапі вже закінчується розробка 75-кілограмового снаряда.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні