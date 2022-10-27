Може спрямовувати HIMARS. В Україні розробили новий сучасний БПЛА (відео)

В Україні розробили новий безпілотний авіаційний комплекс "ШАРК". Він не тільки стійкий до РЕБ, а може коригувати американські реактивні артилерійські системи HIMARS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook компанії-розробника "Укрспецсістемс".
"Ми почали працювати над ним вже після 24 лютого, в умовах повномасштабного вторгнення Росії. І менш як за півроку "ШАРК" вже літав", - йдеться у повідомленні.
Як додають у прес-службі, подвійна гордість, що це український безпілотник – від ідеї до виробництва.
Відео можна подивитись за посиланням.
Час польоту - понад 2 годин;
Дальність зв'язку - 60 км;
Практична стеля – 2000 м;
Камерна система - Full HD електрооптичний сенсор з 30-кратним оптичним збільшенням і додатковим цифровим зумом;
Злітна маса - 10 кг;
Розмах крил - 1,91 м;
Час розгортання - 15 хвилин;
Температура експлуатації - від -15 С до +50 С;
Метод шифрування - AES256;
Крейсерська швидкість - 70-90 км/год;
Максимальна швидкість польоту – 150 км/год;
Швидкість звалювання - 60 до м/год;
Спосіб зльоту - катапульта;
Спосіб посадки - парашут.
Раніше в Україні анонсували появу на озброєнні ЗСУ боєприпасу, який здатний вражати цілі на відстані до 1000 км. На цьому етапі вже закінчується розробка 75-кілограмового снаряда.
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