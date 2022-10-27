Может направлять HIMARS. В Украине разработали новый современный БПЛА (видео)

В Украине разработали новый, беспилотный авиационный комплекс "ШАРК". Он не только устойчив к РЭБ, но и может корректировать американские реактивные артиллерийские системы HIMARS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook компании-разработчика "Укрспецсистемс".
"Мы начали работать над ним уже после 24 февраля, в условиях полномасштабного вторжения России. И менее чем за полгода "ШАРК" уже летал", - говорится в сообщении.
Как добавляют в пресс-службе, двойная гордость, что это украинский беспилотник - от идеи до производства.
Видео можно посмотреть по ссылке.
Ранее в Украине анонсировали появление на вооружении ВСУ боеприпаса, который способен поражать цели на расстоянии до 1000 км. На данном этапе уже заканчивается разработка 75-килограммового снаряда.
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