Может направлять HIMARS. В Украине разработали новый современный БПЛА (видео)

В Украине разработали новый, беспилотный авиационный комплекс "ШАРК". Он не только устойчив к РЭБ, но и может корректировать американские реактивные артиллерийские системы HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook компании-разработчика "Укрспецсистемс".

"Мы начали работать над ним уже после 24 февраля, в условиях полномасштабного вторжения России. И менее чем за полгода "ШАРК" уже летал", - говорится в сообщении.

Как добавляют в пресс-службе, двойная гордость, что это украинский беспилотник - от идеи до производства.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Достоинства "ШАРК"

может быть использован для проведения глубинной аэроразведки и корректировки, в том числе, западного дальнобойного вооружения - в частности, HIMARS;

имеет надежную зашифрованную связь и камеру с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом;

позволяет углубиться в тыл врага до 60 км и вести наблюдение на расстоянии до 5 км от БПЛА до объекта.

Технические характеристики "ШАРК":