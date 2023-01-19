Може проводити розвідку. США стежать за кораблем Росії біля Гавайських островів

Співробітники Берегової охорони США спостерігають за російським військовим судном, яке помітили біля Гавайських островів. РФ може проводити розвідку з допомогою свого корабля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Берегової охорони США.

Як зазначають у відомстві, військові суди РФ були неодноразово помічені біля Гавайських островів. Тому Берегова охорона координує свої дії з Пентагоном для відстеження та надання оновленої інформації про пересування іноземних суден та пов'язану з ними діяльність у чотирнадцятому окрузі, де знаходяться низка островів у Тихому океані.

"Берегова охорона США наразі веде спостереження за російським судном, яке діє поблизу Гавайських островів", - заявив командир Дейв Мілн, начальник відділу зовнішніх зв'язків Берегової охорони США.

Він також додав, що в рамках щоденних операцій американці відстежують усі судна у Тихоокеанському регіоні за допомогою надводних та повітряних засобів та інших можливостей.