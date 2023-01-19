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Может проводить разведку. США следят за кораблем России у Гавайских островов

Иллюстративное фото: США следят за кораблем России у Гавайских островов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сотрудники Береговой охраны США наблюдают за российским военным судном, которое заметили возле Гавайских островов. РФ может проводить разведку при помощи своего корабля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Береговой охраны США.

Как отмечают в ведомстве, военные суда РФ были не один раз замечены возле Гавайских островов. Поэтому Береговая охрана координирует свои действия с Пентагоном для отслеживания и предоставления обновленной информации о передвижениях иностранных судов и связанной с ними деятельности в четырнадцатом округе, в которой находятся ряд островов в Тихом океане.

"Береговая охрана США в настоящее время ведет наблюдение за российским судном, действующим вблизи Гавайских островов", - заявил командир Дейв Милн, начальник отдела внешних связей Береговой охраны США.

Он также добавил, что в рамках ежедневных операций американцы отслеживают все суда в Тихоокеанском регионе с помощью надводных и воздушных средств и других возможностей.

Напомним, 4 января стало известно, что РФ отправила свой фрегат, оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", в поход по океанам.

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