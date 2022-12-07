Може призвести до ядерної аварії. США стурбовані ситуацією з електрикою в Україні

США вважають за необхідне забезпечити безперебійне електропостачання атомних станцій України, щоб недопустити ядерної аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова першої заступниці помічника держсекретаря США в Бюро з міжнародної безпеки та ядерного нерозповсюдження Енн Ганзер під час брифінгу .

Представниця Держдепу сказала, що

Вона додала, що Росія цілком очевидно руйнує цивільну електричну інфраструктуру України, і вважає це "неприйнятними та ганебним продовженням і без того жорстокої, невиправданої війни Росії проти України та українського народу".

Нагадаємо, міжнародне агентство з атомної енергії вирішило посилити свою присутність на всіх атомних електростанціях в Україні на тлі російських обстрілів.

В Росії заявляють, що захоплену українську Запорізьку атомну електростанцію не збираються виводити з-під контролю Росії, за їх словами лише вони можуть забезпечити ядерну безпеку АЕС.

Раніше ми писали, як Україна пережила 8 хвиль ракетних атак на енергетичну інфраструктуру.

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