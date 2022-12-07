Может привести к ядерной аварии. США обеспокоены ситуацией с электричеством в Украине

США считают необходимым обеспечить бесперебойное электроснабжение атомных станций Украины, чтобы не допустить ядерной аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова первого заместителя помощника госсекретаря США в Бюро по международной безопасности и ядерному нераспространению Энн Ганзер во время брифинга .

Представитель Госдепа сказала, что

Она добавила, что Россия совершенно очевидно разрушает гражданскую электрическую инфраструктуру Украины, и считает это "неприемлемым и позорным продолжением и без того жестокой, неоправданной войны России против Украины и украинского народа".

Напомним, международное агентство по атомной энергии решило усилить свое присутствие во всех атомных электростанциях в Украине на фоне российских обстрелов.

В России заявляют, что захваченную украинскую Запорожскую атомную электростанцию не собираются выводить из-под контроля России , по их словам, только они могут обеспечить ядерную безопасность АЭС.

Раньше мы писали, как Украина пережила 8 волн ракетных атак на энергетическую инфраструктуру.

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