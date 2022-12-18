Може почати розвалюватися. Ексглава ЦРУ назвав слабкі місця армії РФ

Армія РФ має низку недоліків, які впливають на її боєздатність. Ба більше, в якийсь момент вона може почати розвалюватися зсередини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю колишнього директора ЦРУ Девіда Петреуса "Голосу Америки".

"Вони (росіяни - ред.) показали дуже серйозну відсутність логістичної структури, спроможностей і можливостей. Жахливий стан їхніх комунікацій, які є високочастотними, не зашифрованими й одноканаловими. Будь-хто, в кого є поліцейський сканер, може знайти та заглушити їх розмови або записати", - розповів генерал.

Петреус також зазначив, що окупанти вражають своєю некомпетентністю: "Навіть коли вони мали змогу і час підготувати війська перед вторгненням 24 лютого, цього зроблено не було".

За словами ексглави ЦРУ, в якийсь момент армія РФ може почати розвалюватися зсередини, це залежатиме від кількох факторів:

чи зможе Росія отримати додаткові безпілотники від Ірану;

чи зможе отримати додаткові ракети та боєприпаси з Ірану чи Північної Кореї;

усвідомлення солдатами розмірів втрат і безглуздості військової авантюри Путіна.

Окрім цього, на настрої окупантів впливають й інші фактори, зокрема погода в зимовий період.

"Чи, наприклад, ґрунт твердий і мерзлий, щоб українські танки могли об'їжджати ті перешкоди, які росіяни мають на дорогах, наприклад у Херсонській області. Чи зможуть ЗСУ досягти такого прогресу, який вплине на російських солдатів, спричинивши масову здачу в полон, дезертирство", - додав Петреус.