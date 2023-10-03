Може отримати довічне. В Харківській області судитимуть кримінального авторитета

Під час окупації Вовчанської громади в Харківській області, 46-річний чоловік разом зі спільником розстріляли керівника лісгоспу. Прокуратура направила справу на розгляд суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської обласної прокуратури .

У квітні 2022 року, коли Вовчанська громада перебувала під окупацією, обвинувачений, спільно зі своїм спільником, влаштував засідку біля дороги неподалік села Приліпка. Там вони чекали, коли буде проїжджати керівник лісгоспу на авто.

Перед цим вони вивчили розпорядок дня та маршрут руху потерпілого з роботи додому. Нападники дочекалися автомобіля потерпілого і здійснили близько 15 пострілів з автомату АК-74. Директор лісгоспу помер на місці.

Впевнившись у смерті потерпілого, зловмисники втекли з місця злочину.

Фото: 46-річного чоловіка підозрюють у вбивстві керівника лісгоспу (t.me/prokuratura_kharkiv/11070)

Обвинувальний акт розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Максимальна санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Прокуратура нагадала, що обвинуваченого вже засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Ким був загиблий

В суботу, 9 квітня, у Харківському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, повідомили про вбивство 69-річного Сергія Пієва - керівника лісгоспу.

Сергій Пієв був керівником ДП Вовчанське лісове господарство з 2012 року. У 2015 - 2020 роках він був депутатом Харківської обласної ради від партії "Відродження". У 2010 - 2015 - Пієв був депутатом Харківської міської ради від "Партії регіонів".

Раніше ми писали, що правоохоронці повідомили про підозру так званому "вору в законі" в Одеській області.