Може нищити рої дронів. Україна отримала ще одну систему Skynex: що про неї відомо

Розробником та виробником зенітного артилерійського комплексу Skynex є німецька компанія Rheinmetall. Система є доволі "молодою" - вона була представлена восени 2021 року.

Skynex в Україні

Про плани передачі Україні такого озброєння стало відомо від німецької преси ще у грудні 2022-го, коли збройовий концерн взявся за виробництво ЗРК для Сил оборони. Очікувалося, що дві одиниці Skynex наша країна зможе отримати не раніше 2024 року.

За інформацією видання Handelsblatt, компанія Rheinmetall оцінювала вартість двох систем в 182 мільйонів євро. Витрати взяв на себе уряд ФРН.

Разом з тим наприкінці квітня торік прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що системи протиповітряної оборони малого радіуса дії Skynex вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні.

А в липні у Rheinmetall заявили, що у другій половині 2023 року Україна отримає дві передові системи протиповітряної оборони Skynex.

Особливості Skynex

Skynex призначені для протиповітряної оборони ближнього радіуса дії, на кшталт німецьких зенітних самохідних установок Gepard, що вже давно застосовуються ЗСУ. Ця система здатна збивати рої безпілотників, а також крилаті ракети 35-міліметровими боєприпасами та літаки.

Зокрема, відпрацювання Skynex по кількох БПЛА за допомогою 35-мм гармати Oerlikon Mk3 було продемонстроване під час випробувань два роки тому.

Модульність до блоку управління ЗРК дає можливість підключати лише ті системи, які стосуються виконання конкретного завдання.

За оцінками експертів, Skynex, як і передані Німеччиною Україні комплекси IRIS-T, є достатньо точними засобами ППО. Разом з тим Skynex приписують певну фінансову перевагу у порівнянні з іншими системами, позаяк, наприклад, збиття літака коштує близько 4 тисяч євро. У той час як ціна за збиту ракету для IRIS-T становить від 300 тисяч до 500 тисяч євро,

Зауважимо також, що раніше поставлена система ППО IRIS-T середньої дальності здатна збивати цілі на відстані до 40 км, а зенітки на Skynex ведуть ефективний вогонь на 4 км. Але обидві системи вважаються надзвичайно точними.

Характеристики системи Skynex

Технологія включає систему управління та контролю Oerlikon Skymaster. До цього комплексу можна підключити інше обладнання та системи озброєння, наприклад, радар виявлення Oerlikon X-TAR3D Tactical, 35-мм спарену гармату Oerlikon GDF009 TREO, лазерну гармату Oerlikon та нову ракету Denel Cheetah C-RAM (Counter-Rocket, Artiller Mortar).

Наявна в системі ППО 35-мм зенітка Oerlikon Mk3 має ефективну дальність стрільби 4 км і скорострільність 1 тисячу пострілів на хвилину.

Фото: 35-мм гармата здатна вражати цілі на відстані до 4000 метрів (rheinmetall-defence.com)

У оснащенні гарматного модуля є радар стеження X-Band, який забезпечує функцію автономного пошуку сектора. Відстеження та ураження цілей виконуються автоматично завдяки вбудованому процесору керування вогнем.

Системою можна дистанційно керувати з іншого місця. Oerlikon Skymaster значно розширює можливості наземної ППО.

Фото: система управління вогнем Oerlikon Skymaster (rheinmetall-defence.com)

Оновною перевагою називають відображення загальної комплексної повітряної картини на основі даних зі всіх доступних джерел, а також ефективну оцінку загроз у реальному часі та алгоритм призначення інтелектуальної зброї, координацію різних систем зброї та управління вогнем у гнучкій системній архітектурі.