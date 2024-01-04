Может уничтожать рои дронов. Украина получила еще одну систему Skynex: что о ней известно

Разработчиком и производителем зенитного артиллерийского комплекса Skynex является немецкая компания Rheinmetall. Система довольно "молодая" - она была представлена осенью 2021 года.

Skynex в Украине

О планах передачи Украине такого вооружения стало известно от немецкой прессы еще в декабре 2022-го, когда оружейный концерн взялся за производство ЗРК для Сил обороны. Ожидалось, что две единицы Skynex наша страна сможет получить не раньше 2024 года.

По информации издания Handelsblatt, компания Rheinmetall оценивала стоимость двух систем в 182 миллиона евро. Расходы взяло на себя правительство ФРГ.

Вместе с тем, в конце апреля премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex уже находятся на боевом дежурстве в Украине.

А в июле в Rheinmetall заявили, что во второй половине 2023 года Украина получит две передовые системы противовоздушной обороны Skynex.

Особенности Skynex

Skynex предназначены для противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, наподобие немецких зенитных самоходных установок Gepard, которые уже давно применяются ВСУ. Эта система способна сбивать рои беспилотников, а также крылатые ракеты 35-миллиметровыми боеприпасами и самолетами.

В частности, отработка Skynex по нескольким БПЛА с помощью 35-мм орудия Oerlikon Mk3 была продемонстрирована во время испытаний два года назад.

Модульность к блоку управления ЗРК позволяет подключать только те системы, которые касаются выполнения конкретной задачи.

По оценкам экспертов, Skynex, как и переданные Германией Украине комплексы IRIS-T, являются достаточно точными средствами ПВО. Вместе с тем Skynex приписывают определенное финансовое преимущество по сравнению с другими системами, так как, например, поражение самолета стоит около 4 тысяч евро. В то время как цена за сбитую ракету для IRIS-T составляет от 300 тысяч до 500 тысяч евро.

Отметим также, что ранее поставленная система ПВО IRIS-T средней дальности способна сбивать цели на расстоянии до 40 км, а зенитки Skynex ведут эффективный огонь на 4 км. Но обе системы считаются очень точными.

Характеристики системы Skynex

Технология включает в себя систему управления и контроля Oerlikon Skymaster. К этому комплексу можно подключить другое оборудование и системы вооружения, например, радар обнаружения Oerlikon X-TAR3D Tactical, 35-мм спаренную орудие Oerlikon GDF009 TREO, лазерную пушку Oerlikon и новую ракету Denel Cheetah C-RAM (Counter-Rocket, Artiller Mortar).

Имеющаяся в системе ПВО 35-мм зенитка Oerlikon Mk3 имеет эффективную дальность стрельбы 4 км и скорострельность 1 тысячу выстрелов в минуту.

Фото: 35-мм пушка способна поражать цели на расстоянии до 4000 метров (rheinmetall-defence.com)

В оснащении пушечного модуля имеется радар слежения X-Band, обеспечивающий функцию автономного поиска сектора. Отслеживание и поражение целей производятся автоматически благодаря встроенному процессору управления огнем.

Системой можно дистанционно управлять из другого места. Oerlikon Skymaster значительно расширяет возможности наземного ПВО.

Фото: система управления огнем Oerlikon Skymaster (rheinmetall-defence.com)

Обновляющим преимуществом называют отображение общей комплексной воздушной картины на основе данных из всех доступных источников, а также эффективную оценку угроз в реальном времени и алгоритм назначения интеллектуального оружия, координацию различных систем оружия и управление огнем в гибкой системной архитектуре.