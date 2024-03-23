Може нести 13 бомб на відстань 2 000 км. Іран представив дрон Gaza

Іран презентував новітній далекобійний дрон GAZA, який має розмах крил 20 метрів і може летіти на висоті 10 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, дрон було презентовано на виставці зброї Qatar Expo, яка проходить у березні 2024 року у місті Доха. Там також було показано інші зразки зброї, які Іран може передати своїм спільникам - Росії, Венесуелі або Судану.

Однак безпілотник Gaza особливий тим, що може переносити 13 бомб.

Технічні характеристики БПЛА GAZA:

може нести 13 бомб;

обладнаний турбогвинтовим двигуном;

дальність польоту - 1 243 миль (2 000 км);

висота польоту - 35 тис. футів (10,6 км);

розмаху крил - 68 футів (20,7 м);

наявність супутникового зв'язку;

швидкість, вантажопідйомність - невідома.

#Iran Makes a Rare Appearance at Qatar Defense Expo pic.twitter.com/Ade23n9Qnu — Defence Central (@Defence_Central) March 18, 2024

Як заявляють іранські виробники, виріб вже готовий до експлуатації. Однак наразі не відомо, яка його вартість та які країни можуть його купити.

Як пише WSJ, увагу журналістів привернули російськомовні брошури - вони лежали поруч з ракетами протиповітряної оборони. А ось іспаномовні було помічено біля ракетно-космічної установки.

Допомога Ірану російській армії

Відомо, що Іран з перших місяці повномасштабного вторгнення підтримав російське вторгнення в Україну. Крім того, країна надала Росії військову допомогу. Зокрема, Тегеран передав Москві дрони-камікадзе, якими окупанти з осені 2022 року атакують Україну.

Також видання Sky News повідомило, що Іран розробив для РФ новий "вибуховий" дрон Shahed-107, який Москва може використовувати проти України. Видання також зазначає, що Іран близький до того, щоб надати країні-агресору ракети класу "земля-земля".

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