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Може нести 13 бомб на відстань 2 000 км. Іран представив дрон Gaza

Субота 23 березня 2024 18:04
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Може нести 13 бомб на відстань 2 000 км. Іран представив дрон Gaza Фото: дрон GAZA (defencesecurityasia.com)
Автор: Наталія Кава

Іран презентував новітній далекобійний дрон GAZA, який має розмах крил 20 метрів і може летіти на висоті 10 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, дрон було презентовано на виставці зброї Qatar Expo, яка проходить у березні 2024 року у місті Доха. Там також було показано інші зразки зброї, які Іран може передати своїм спільникам - Росії, Венесуелі або Судану.

Однак безпілотник Gaza особливий тим, що може переносити 13 бомб.

Технічні характеристики БПЛА GAZA:

  • може нести 13 бомб;
  • обладнаний турбогвинтовим двигуном;
  • дальність польоту - 1 243 миль (2 000 км);
  • висота польоту - 35 тис. футів (10,6 км);
  • розмаху крил - 68 футів (20,7 м);
  • наявність супутникового зв'язку;
  • швидкість, вантажопідйомність - невідома.

Як заявляють іранські виробники, виріб вже готовий до експлуатації. Однак наразі не відомо, яка його вартість та які країни можуть його купити.

Як пише WSJ, увагу журналістів привернули російськомовні брошури - вони лежали поруч з ракетами протиповітряної оборони. А ось іспаномовні було помічено біля ракетно-космічної установки.

Допомога Ірану російській армії

Відомо, що Іран з перших місяці повномасштабного вторгнення підтримав російське вторгнення в Україну. Крім того, країна надала Росії військову допомогу. Зокрема, Тегеран передав Москві дрони-камікадзе, якими окупанти з осені 2022 року атакують Україну.

Також видання Sky News повідомило, що Іран розробив для РФ новий "вибуховий" дрон Shahed-107, який Москва може використовувати проти України. Видання також зазначає, що Іран близький до того, щоб надати країні-агресору ракети класу "земля-земля".

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