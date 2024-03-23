Может нести 13 бомб на расстояние 2000 км. Иран представил дрон Gaza

Иран представил новейший дальнобойный дрон GAZA, который имеет размах крыльев 20 метров и может лететь на высоте 10 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, дрон был презентован на выставке оружия Qatar Expo, которая проходит в марте 2024 года в Дохе. Там также были показаны другие образцы оружия, которые Иран может передать своим сообщникам – России, Венесуэле или Судану.

Однако беспилотник Gaza особенный тем, что может переносить 13 бомб.

Технические характеристики БПЛА GAZA:

может нести 13 бомб;

оборудованный турбовинтовым двигателем;

дальность полета – 1 243 миль (2 000 км);

высота полета – 35 тыс. футов (10,6 км);

размаха крыльев – 68 футов (20,7 м);

наличие спутниковой связи;

скорость, грузоподъемность – неизвестна.

#Iran Makes a Rare Appearance в Катарской обороне Expo pic.twitter.com/Ade23n9Qnu — Defence Central (@Defence_Central) March 18, 2024

Как заявляют иранские производители, изделие уже готово к эксплуатации. Однако пока неизвестно, какая его стоимость и какие страны могут его купить.

Как пишет WSJ, внимание журналистов привлекли русскоязычные брошюры – они лежали рядом с ракетами противовоздушной обороны. А вот испаноязычные были замечены у ракетно-космической установки.

Помощь Ирана русской армии

Известно, что Иран с первого месяца полномасштабного вторжения поддержал российское вторжение в Украину. Кроме того, страна предоставила России военную помощь. В частности, Тегеран передал Москве дроны-камикадзе, которыми оккупанты с осени 2022 года атакуют Украину.

Также издание Sky News сообщило, что Иран разработал для РФ новый "взрывной" дрон Shahed-107, который Москва может использовать против Украины. Иран также отмечает, что Иран близок к тому, чтобы предоставить стране-агрессору ракеты класса "земля-земля".

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