"Може дозволити не тільки Путін": Зеленський закликав світ готуватися до нової ери терору

19:48 17.03.2026 Вт
2 хв
Президент України попередив про небезпеку поширення дешевих дронів
aimg Іван Носальський
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Отримати доступ до дронів можуть не тільки великі режими, як у Росії та Ірані, а й навіть терористичні угруповання або злочинці, які діють поодинці.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу в британському парламенті.

Читайте також: Будуть атакувати повністю автономно: Зеленський дав прогноз щодо дронів з ШІ

Він зазначив, що Іран і Росія отримали можливість вбивати "дешево і на великій відстані". Нині один "Шахед" коштує близько 50 тисяч доларів. І партнери України для їхнього знищення часто використовують ракети, вартість яких сягає 4 млн доларів.

"Іранці знали, що жодна ППО у світі не може зупинити такі дрони, таку кількість дронів. І ми це змінили. В Україні ми зупиняємо один такий дрон двома або трьома перехоплювачами, які коштують менше ніж 10 тисяч доларів", - звернув увагу президент.

За його словами, у контексті поширення дронів ідеться не лише про напади з боку держав. Оскільки тепер масові атаки вже коштують не мільярди, а набагато менше.

"Ми повинні бути готові до будь-якого типу атак. Зокрема - з боку недержавних суб'єктів: злочинних угруповань, терористичних груп, а також поодиноких нападників, які можуть отримати доступ до таких технологій... Уже не тільки такий багатий і божевільний, як Путін, може собі дозволити це", - наголосив Зеленський.

Технологічний перелом на полі бою в Україні

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про те, що через зростання можливостей дронів на фронті збільшується протяжність "кілл-зони", куди надзвичайно небезпечно заходити піхоті.

За його словами, Україна все ще випереджає РФ у застосуванні FPV-дронів. Це призводить до того, що ворог втрачає ініціативу.

