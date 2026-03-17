"Може дозволити не тільки Путін": Зеленський закликав світ готуватися до нової ери терору

Отримати доступ до дронів можуть не тільки великі режими, як у Росії та Ірані, а й навіть терористичні угруповання або злочинці, які діють поодинці.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу в британському парламенті.

Він зазначив, що Іран і Росія отримали можливість вбивати "дешево і на великій відстані". Нині один "Шахед" коштує близько 50 тисяч доларів. І партнери України для їхнього знищення часто використовують ракети, вартість яких сягає 4 млн доларів.

"Іранці знали, що жодна ППО у світі не може зупинити такі дрони, таку кількість дронів. І ми це змінили. В Україні ми зупиняємо один такий дрон двома або трьома перехоплювачами, які коштують менше ніж 10 тисяч доларів", - звернув увагу президент.

За його словами, у контексті поширення дронів ідеться не лише про напади з боку держав. Оскільки тепер масові атаки вже коштують не мільярди, а набагато менше.

"Ми повинні бути готові до будь-якого типу атак. Зокрема - з боку недержавних суб'єктів: злочинних угруповань, терористичних груп, а також поодиноких нападників, які можуть отримати доступ до таких технологій... Уже не тільки такий багатий і божевільний, як Путін, може собі дозволити це", - наголосив Зеленський.