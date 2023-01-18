Не може бути й мови: в Росії обурені мирним планом Зеленського

В Кремлі обурені формулою миру президента України Володимира Зеленського, яку він озвучив під час саміту G20. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що про це "не може бути й мови".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TACC .

"Зеленський висуває якісь абсолютно безглузді ініціативи, план із 10 пунктів, де навалено все, що можна: продовольча безпека, енергетична безпека, біологічна, виведення російських військ звідусіль, покаяння РФ, трибунал, осуд і так далі. Про переговори із Зеленським за його ініціативами не може бути й мови", - заявив російський міністр.

Лавров також відзначив, що не може бути переговорів через те, що президент України нібито "законодавчо заборонив вести переговори з російським урядом".