Може бути провокацією росіян, - Гуменюк про ранкові вибухи в Севастополі

Ранкові вибухи в Севастополі можуть бути навмисною провокацією росіян, щоб спробувати створити "бойову картинку".

Про це розповіла керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Збройних сил України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Як відзначила Гуменюк, росіяни часто не мають можливості виправдати свої дії. Або навпаки, щоб переконати цивільних в окупації в їхній нібито безпеці, ворог навмисно створює "бойову картинку".

"Зокрема, вони дуже реагують на повідомлення в інформаційному полі. Тобто, побачивши такі міцні заяви головнокомандувача (Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, - ред), окупанти цілком здатні забезпечувати такі провокації", - додала вона.

Вибухи в Севастополі

Цієї ночі, 16 липня, в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи та звуки пострілів. Пізніше так званий "губернатор" Михайло Развожаєв заявив про "атаку дронів". За його словами, наліт стався у районах Севастопольської бухти, Балаклави, Херсонеса та мису Манганарі.