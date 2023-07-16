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Может быть провокацией россиян, - Гуменюк о утренних взрывах в Севастополе

Фото: Наталья Гуменюк, пресс-секретарь Сил обороны юга (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Утренные взрывы в Севастополе могут быть умышленной провокацией россиян, чтобы попытаться создать "боевую картинку".

Об этом рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Как отметила Гуменюк, россияне часто не имеют возможности оправдать свои действия. Или наоборот, чтобы убедить гражданских в оккупации в их якобы безопасности, враг намеренно создает "боевую картинку".

"В частности, они очень реагируют на сообщения в информационном поле. То есть, увидев такие крепкие заявления главнокомандующего (Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, - ред), оккупанты вполне способны обеспечивать такие провокации", - добавила она.

Взрывы в Севастополе

Этой ночью, 16 июля, во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы и звуки выстрелов. Позже так называемый "губернатор" Михаил Развожаев заявил об "атаке дронов". По его словам, налет произошел в районах Севастопольской бухты, Балаклавы, Херсонеса и мыса Манганари.

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