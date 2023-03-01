Може бути гучно. Жителів Київської області попередили про вибухи

"У Вишгородському районі може бути чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Місцевих мешканців попередили, що у регіоні проведуть планові роботи.

Нагадаємо, сьогодні вночі Росія знову атакувала Україну дронами-камікадзе. "Шахеди" запустили з півночі, їх зафіксували у декількох регіонах України, зокрема у Полтавській та Київській областях.

Повітряні сили повідомили, що в ніч на 1 березня бійці ППО збили всі чотири безпілотники, які випустила РФ.

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