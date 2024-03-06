Не може бути дефіциту сміливості. Зеленський закликав партнерів передати далекобійну зброю

Альтернативою артилерії можуть бути дрони, а також далекобійна зброя, яка є у партнерів України. Вони не повинні вагатися, потрібно робити кроки вперед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського .

"Що стосується альтернативи (артилерії 155-го калібру - ред.). То єдиною альтернативою артилерії є дрони", - сказав президент.

За його словами, є й інші альтернативи, однак вони перебувають у партнерів і йдеться про далекобійну зброю.

"Ми розуміємо, що вона є. Але тут не може бути дефіциту сміливості. Якщо ми вирішили щодо територіальної цілісності України і захисту наших людей, то не треба вагатися робити кроки вперед", - додав президент України.

ATACMS і Taurus для України

Торік українські воїни вдарили по аеродромах росіян у Луганську й Бердянську. В ЗМІ з'явилась інформація про те, що Збройні сили України використовували для удару американські далекобійні ракети ATACMS, які надали у невеликій кількості. Пізніше у США підтвердили таку інформацію. У Вашингтоні уточнили, що нашим воїнам надали ракети з дальністю дії до 165 кілометрів.

Ще в жовтні 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що постачання ATACMS Україні відбуватиметься на постійній основі.

Нещодавно американське видання NBC News повідомляло, що Білий дім працює над тим, щоб надати Україні нові потужні балістичні ракети великої дальності.

Також Україна ще з минулого року просить Німеччину розпочати постачання далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Але канцлер Олаф Шольц не хоче передавати таке озброєння. У якості виправдання він стверджує, що для розгортання ракет на території України нібито мають бути німецькі солдати. Їхнім завданням може стати наведення на ціль.

Більш детально про те, чи отримає все-таки наша країна німецькі далекобійні ракети, - у матеріалі РБК-Україна.