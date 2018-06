В Мозамбике жестоко убили 7 человек

Также неизвестные сожгли 164 дома

На севере Мозамбика неизвестные с помощью мачете убили семерых человек и подожгли десятки домов. Об этом сообщает news24.

"Бандиты использовали мачете для убийства семи человек. Мы считаем, что эта группа, скорее всего, является частью (одной), обезглавившей 10 человек (27 мая)", - заявил спикер полиции Инасио Дина, ссылаясь на нападение в прошлом месяце в том же регионе.

В обоих нападениях обвиняют радикальных исламистов.

#UPDATE Suspected jihadists have hacked seven people to death with machetes and torched dozens of homes in northern Mozambique, a region that has suffered a recent spate of similar attacks, police say https://t.co/n3sFtgNqqa pic.twitter.com/ux0nu3Bwfj