У Мозамбіку жорстоко вбили 7 осіб

Також невідомі спалили 164 будинки

На півночі Мозамбіку невідомі за допомогою мачете вбили сімох осіб і підпалили десятки будинків. Про це повідомляє news24.

"Бандити використовували мачете для вбивства семи осіб. Ми вважаємо, що ця група, швидше за все, є частиною (однієї), яка обезголовила 10 людей (27 травня)", - заявив спікер поліції Інасіо Діна, посилаючись на напад минулого місяця у тому ж регіоні.

В обох нападах звинувачують радикальних ісламістів.

