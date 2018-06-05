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У Мозамбіку жорстоко вбили 7 осіб

НовиниНадзвичайні події    05.06.2018 - 18:48
Фото: прапор Мозамбіку (pxcher.com)
Фото: прапор Мозамбіку (pxcher.com)

Також невідомі спалили 164 будинки

На півночі Мозамбіку невідомі за допомогою мачете вбили сімох осіб і підпалили десятки будинків. Про це повідомляє news24.

"Бандити використовували мачете для вбивства семи осіб. Ми вважаємо, що ця група, швидше за все, є частиною (однієї), яка обезголовила 10 людей (27 травня)", - заявив спікер поліції Інасіо Діна, посилаючись на напад минулого місяця у тому ж регіоні.

В обох нападах звинувачують радикальних ісламістів.

Нападники також спалили 164 будинки та знищили чотири автомобілі під час нападу на село Науде в районі Макоміа.

Нагадаємо, 29 травня повідомлялося, що у селі на півночі Мозамбіку жорстоко вбили 10 осіб, включаючи дітей. Зазначалося, що з жовтня цьому регіоні сталася низка нападів, у яких підозрюють радикальних ісламістів.

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Теги публікації: загиблі, Африка, разрушения, Вбивство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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