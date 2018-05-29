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В Мозамбике жестоко убили 10 человек, включая детей

НовостиПроисшествия    29.05.2018 - 17:37
Фото: нападение в Мозамбике (twitter.com/zenaidamz)
Фото: нападение в Мозамбике (twitter.com/zenaidamz)

В нападении подозревают радикальных исламистов

В деревне на севере Мозамбика были обезглавлены десять человек, включая детей. Об этом сообщает AFP news agency.

По словам местного жителя, одна из жертв нападения была лидером деревни Монжане.

Атака произошла недалеко от Пальмы, небольшого городка в провинции Кабу-Делгаду, который может стать новым газовым центром страны.

Отмечается, что с октября в Кабу-Делгаду произошел ряд нападений, в которых подозревают радикальных исламистов.

Напомним, в феврале в Конго, по меньшей мере, 26 человек были убиты в межэтнических столкновениях. 

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Теги публикации: погибшие, Убийство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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