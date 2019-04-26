На Мозамбик обрушился новый мощный циклон

Циклон Кеннет обрушился на Мозамбик вечером 25 апреля, десятки тысяч людей были эвакуированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Сообщается, что циклон Кеннет обрушился на северный Мозамбик с сильными ветрами до 220 километров в час поздно вечером в четверг после того, как за ночь убил трех человек на Коморских островах.

Отмечается, что всего шесть недель назад циклон Идай опустошил центральную часть страны и оставил сотни погибших.

Напомним, министр по вопросам окружающей среды Мозамбика Селсо Коррейя в воскресенье, 24 марта, сообщил, что в результате природной катастрофы, которая вызвана тропическим циклоном "Идай" количество жертв составило по меньшей мере 644 человека.

Ранее РБК-Украина писало, что в Южной Африке из-за проливных дождей погибли более 50 человек. В течение нескольких дней регион подвергался сильным дождям, но власти не предвидели ливня, который начался в понедельник поздно вечером. В результате произошло наводнение, и некоторые сооружения были подорваны и обрушены на людей. Сотни людей были эвакуированы.