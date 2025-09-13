UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

МОЗ визначило переможця тендеру на закупівлю препаратів від опіоїдної залежності: зекономили 700 млн

Фото: МОЗ визначило переможця тендеру на закупівлю препаратів від опіоїдної залежності (moz.gov.ua)
Автор: Сергій Новіков

ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я" стала переможцем тендеру на придбання (на підставі трирічного договору поставки) двох ключових препаратів для замісної терапії опіоїдної залежності — метадону (5, 10, 25 мг) та бупренорфіну (2, 8 мг). Цінова пропозиція компанії складала 500 млн грн без ПДВ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на результати тендеру.

Перед оголошенням закупівлі відбулася ринкова консультація в міжнародній системі SAP Ariba. 

ДП ”Медичні закупівлі" вирішило об’єднати препарати в один лот, щоб уникнути дублювання адміністративних витрат.

До участі у закупівлі були запрошені компанії з офіційною ліцензією Держлікслужби на роботу з наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами. На сьогодні на території України зареєстровані лікарські засоби з діючими речовинами метадон та бупренорфін випускають лише два виробники - ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ’Я" та ТДВ "Інтерхім".

Очікувана вартість предмета закупівлі становила 1 199 919 447,15 грн без ПДВ.

Як видно із результатів аукціону, економія бюджетних коштів склала 700 млн грн, що становить 59 %, від очікуваної вартості закупівлі.

Як відомо, в Україні, як і у всьому світі, проблему опіоїдної залежності вирішують за допомогою препаратів метадон і бупренорфін. Такий підхід допомагає запобігати передозуванням, знижує ризик інфікування ВІЛ та гепатитами, а також сприяє стабілізації фізичного й психологічного стану пацієнтів.

Мінстерство охорони здоров'я України