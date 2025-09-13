RU

Общество Образование Деньги Изменения

Минздрав определил победителя тендера на закупку препаратов от опиоидной зависимости: сэкономили 700 млн

Фото: Минздрав определил победителя тендера на закупку препаратов от опиоидной зависимости (moz.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

ООО "КОРПОРАЦИЯ "ЗДОРОВЬЕ" стала победителем тендера на приобретение (на основании трехлетнего договора поставки) двух ключевых препаратов для заместительной терапии опиоидной зависимости - метадона (5, 10, 25 мг) и бупренорфина (2, 8 мг). Ценовое предложение компании составляло 500 млн грн без НДС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты тендера.

Перед объявлением закупки состоялась рыночная консультация в международной системе SAP Ariba.

ГП "Медицинские закупки" решило объединить препараты в один лот, чтобы избежать дублирования административных расходов.

К участию в закупке были приглашены компании с официальной лицензией Гослекслужбы на работу с наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами. На сегодня на территории Украины зарегистрированные лекарственные средства с действующими веществами метадон и бупренорфин выпускают только два производителя - ООО "КОРПОРАЦИЯ "ЗДОРОВЬЕ" и ОДО "Интерхим".

Ожидаемая стоимость предмета закупки составляла 1 199 919 447,15 грн без НДС.

Как видно из результатов аукциона, экономия бюджетных средств составила 700 млн грн, что составляет 59%, от ожидаемой стоимости закупки.

 

Как известно, в Украине, как и во всем мире, проблему опиоидной зависимости решают с помощью препаратов метадон и бупренорфин. Такой подход помогает предотвращать передозировки, снижает риск инфицирования ВИЧ и гепатитами, а также способствует стабилизации физического и психологического состояния пациентов.

Министерство здравоохранения Украины