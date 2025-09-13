Минздрав определил победителя тендера на закупку препаратов от опиоидной зависимости: сэкономили 700 млн

Перед объявлением закупки состоялась рыночная консультация в международной системе SAP Ariba.

ГП "Медицинские закупки" решило объединить препараты в один лот, чтобы избежать дублирования административных расходов.

К участию в закупке были приглашены компании с официальной лицензией Гослекслужбы на работу с наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами. На сегодня на территории Украины зарегистрированные лекарственные средства с действующими веществами метадон и бупренорфин выпускают только два производителя - ООО "КОРПОРАЦИЯ "ЗДОРОВЬЕ" и ОДО "Интерхим".

Ожидаемая стоимость предмета закупки составляла 1 199 919 447,15 грн без НДС.

Как видно из результатов аукциона, экономия бюджетных средств составила 700 млн грн, что составляет 59%, от ожидаемой стоимости закупки.