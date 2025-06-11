МОЗ саботує ініціативу президента щодо зниження цін на ліки, - експерт

"Міністерство відверто саботує рішення Президента та РНБО щодо зниження цін на ліки", - зазначив експерт у своєму коментарі.

За словами Сазонова, МОЗ не тільки не сприяє створенню конкурентного ринку лікарських засобів, а навпаки - пропонує рішення, які суперечать державній політиці в цій сфері.

"Позавчора Міністерство охорони здоров'я виклало новий проєкт постанови, який прямо суперечить ініціативі президента. Саботаж чистої води", - підкреслив він.

Політолог підкреслив, що реалізація озвучених міністерством пропозицій не призведе до реального здешевлення медикаментів.

"Замість реального зниження цін, міністерство займається бутафорією. Замість прозорості та конкуренції на ринку ліків - створюються правила під одного конкретного великого виробника", - заявив Сазонов.

Він додав, що ефективне зниження цін можливе лише за умов відкритого і чесного ринку.

"Для всіх очевидно - зниження цін на ліки можливе тільки завдяки прозорій роботі ринку і конкуренції. Усе, що заважає нормальним ринковим відносинам, у кінцевому випадку призведе лише до зростання цін", - підсумував політолог.