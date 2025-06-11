Минздрав саботирует инициативу президента по снижению цен на лекарства, - эксперт

Снижение цен на лекарства в Украине

Как сообщалось в феврале, украинские фармацевтические компании снизят цены на еще более 100 медицинских препаратов. Лекарства будут дешеветь с марта 2025 года.

Так, Кабинет министров обнародовал постановление по стабилизации цен на лекарственные средства. Торговая надбавка на лекарства в аптеках будет дифференцированной и будет зависеть от цены.

В частности, с 1 марта в Украине запрещено предоставление маркетинговых услуг, услуг по продвижению лекарственных средств, информационных и других услуг, связанных с реализацией лекарственных средств конечному потребителю.

При этом на данный момент запрет маркетинга не снизил цены на лекарства в Украине.

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