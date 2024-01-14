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В МОЗ розповіли, коли й кому потрібно носити медичну маску

Фото: в МОЗ розповіли, коли й кому потрібно носити медичну маску (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Носіння медичної маски є одним з правил базової протиепідемічної, а також профілактичної норм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Коли варто вдягати маску:

  • якщо ви відчуваєте ознаки застуди, кашляєте або чхаєте та не можете залишатися вдома;
  • коли ви маєте симптоми застуди або ж підозру на інфекцію, яка передається повітряно-крапельним шляхом. Маска допоможе обмежити потенційне розповсюдження респіраторних виділень;
  • ви доглядаєте за хворим на ГРВІ, COVID-19 чи грип;
  • якщо ви здорові, але перебуваєте у місцях великого скупчення;
  • лікарям й медичним працівникам під час огляду пацієнтів, які мають респіраторні симптоми, а також під час процедур і маніпуляцій, які вимагають стерильності, щоб захистити пацієнта від можливих інфекцій.

Як нагадують в МОЗ, з жовтня в Україні на ГРВІ, грип, а також COVID-19 перехворіли 1,9 млн людей. Серед них 56% дітей. 

При виявленні перших ознак захворювання - зверніться до сімейного лікаря й в жодному разі не вдавайтесь до самолікування. У тому ж числі важливо подбати про безпеку рідних та колег - залишатися вдома, використовувати індивідуальний посуд. 

Коронавірус в Україні та світі

В кінці грудня рівень захворюваності на COVID-19 виріс на 52% у порівнянні з попереднім 28-денним періодом. Після цього ВООЗ закликала продовжувати дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції для уникнення зараження на COVID-19.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник порекомендував киянам повернутись до носіння масок.

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Мінстерство охорони здоров'я України