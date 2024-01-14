В МОЗ розповіли, коли й кому потрібно носити медичну маску

Носіння медичної маски є одним з правил базової протиепідемічної, а також профілактичної норм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Коли варто вдягати маску:
Як нагадують в МОЗ, з жовтня в Україні на ГРВІ, грип, а також COVID-19 перехворіли 1,9 млн людей. Серед них 56% дітей.
При виявленні перших ознак захворювання - зверніться до сімейного лікаря й в жодному разі не вдавайтесь до самолікування. У тому ж числі важливо подбати про безпеку рідних та колег - залишатися вдома, використовувати індивідуальний посуд.
В кінці грудня рівень захворюваності на COVID-19 виріс на 52% у порівнянні з попереднім 28-денним періодом. Після цього ВООЗ закликала продовжувати дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції для уникнення зараження на COVID-19.
Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник порекомендував киянам повернутись до носіння масок.
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