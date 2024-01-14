В Минздраве рассказали, когда и кому нужно носить медицинскую маску

Ношение медицинской маски является одним из правил базовой противоэпидемической, а также профилактической нормы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Когда стоит надевать маску:
Как напоминают в Минздраве, с октября в Украине ОРВИ, гриппом, а также COVID-19 переболели 1,9 млн человек. Среди них 56% детей.
При обнаружении первых признаков заболевания - обратитесь к семейному врачу и ни в коем случае не прибегайте к самолечению. В том же числе важно позаботиться о безопасности родственников и коллег - оставаться дома, использовать индивидуальную посуду.
В конце декабря уровень заболеваемости COVID-19 вырос на 52% по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. После этого ВОЗ призвала продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию во избежание заражения COVID-19.
Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник порекомендовал киевлянам вернуться к ношению масок.
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