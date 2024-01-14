RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Минздраве рассказали, когда и кому нужно носить медицинскую маску

Фото: в Минздраве рассказали, когда и кому нужно носить медицинскую маску (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Ношение медицинской маски является одним из правил базовой противоэпидемической, а также профилактической нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Когда стоит надевать маску:

  • если вы чувствуете признаки простуды, кашляете или чихаете и не можете оставаться дома;
  • когда вы имеете симптомы простуды или подозрение на инфекцию, которая передается воздушно-капельным путем. Маска поможет ограничить потенциальное распространение респираторных выделений;
  • вы ухаживаете за больным ОРВИ, COVID-19 или гриппом;
  • если вы здоровы, но находитесь в местах большого скопления людей;
  • врачам и медицинским работникам при осмотре пациентов, имеющих респираторные симптомы, а также во время процедур и манипуляций, которые требуют стерильности, чтобы защитить пациента от возможных инфекций.

Как напоминают в Минздраве, с октября в Украине ОРВИ, гриппом, а также COVID-19 переболели 1,9 млн человек. Среди них 56% детей. 

При обнаружении первых признаков заболевания - обратитесь к семейному врачу и ни в коем случае не прибегайте к самолечению. В том же числе важно позаботиться о безопасности родственников и коллег - оставаться дома, использовать индивидуальную посуду.

Коронавирус в Украине и мире

В конце декабря уровень заболеваемости COVID-19 вырос на 52% по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. После этого ВОЗ призвала продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию во избежание заражения COVID-19.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник порекомендовал киевлянам вернуться к ношению масок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины