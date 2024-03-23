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У МОЗ розповіли, чому з початком війни COVID "закінчився"

Фото: головний санітарний лікар України Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова, Наталія Юрченко

Коронавірус в Україні під час війни не закінчився, але на тлі масштабних обстрілів та бої він відійшов на другий план. В Україні продовжують фіксувати випадки захворювання на COVID.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Як зазначив Кузін, під час війни безпекові питання для українців були важливіше. З 2023 року в Україні та світі коронавірус перейшов до категорії постійних проблем і захворювань, які будуть реєструватися в системі охорони здоров'я.

За його словами, з жовтня 2023 року понад 147 тисяч українців перехворіли на COVID-19. За п'ять місяців зафіксовано 815 летальних випадків. З них - чотири дитини віком до 17 років.

З початком війни вакцинальна кампанія спала до майже нульових показників.

"Але ще до вторгнення РФ в Україні вдалося вакцинувати значну кількість населення, і тому ми все ж не спостерігали сплесків захворювань після початку війни, коли люди почали збиратися у бомбосховищах і інтенсивно комунікувати. І навіть попри те, що карантинні обмеження майже повністю скасували. Тому "ковід" продовжувався, після 24 лютого 2022 року в різних країнах він мав різні фази", - сказав Кузін.

 

Коронавірус в Україні

Варто зазначити, що ВООЗ офіційно скасувала пандемію коронавірусу у світі у травні 2023 року. В Україні також зняли обмеження та скасували карантин.

Раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю РБК-Україна повідомляв, що в Україні зафіксовано 13 штамів коронавірусу. Захворюваність у великих містах найвища.

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