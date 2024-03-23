В Минздраве рассказали, почему с началом войны COVID "закончился"

Как отметил Кузин, во время войны вопросы безопасности для украинцев были важнее. С 2023 года в Украине и мире коронавирус перешел в категорию постоянных проблем и заболеваний, которые будут регистрироваться в системе здравоохранения.

По его словам, с октября 2023 более 147 тысяч украинцев переболели COVID-19. За пять месяцев зафиксировано 815 летальных исходов. Из них - четыре ребенка в возрасте до 17 лет.

С началом войны вакцинальная кампания спала до почти нулевых показателей.

"Но еще до вторжения РФ в Украине удалось вакцинировать значительное количество населения, поэтому мы все же не наблюдали всплесков заболеваний после начала войны, когда люди начали собираться в бомбоубежищах и интенсивно коммуницировать. И даже несмотря на то, что карантинные ограничения почти полностью отменены. Поэтому "ковид" продолжался, после 24 февраля 2022 года в разных странах он имел разные фазы", - сказал Кузин.