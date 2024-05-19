МОЗ пояснило, як надавати першу допомогу потерпілому: загальні правила

Перша допомога - це проведення найпростіших медичних заходів для порятунку життя, зменшення страждань потерпілого від надзвичайної ситуації і попередження розвитку можливих ускладнень.

Професійно таку допомогу надають, звичайно ж, медики, але не завжди бригада "швидкої" може прибути вчасно на місце події. Тому вміння кожного з нас надати першу необхідну допомогу постраждалим до прибуття служб порятунку може відіграти вирішальну роль у порятунку життя людини.

Основні принципи надання першої допомоги:

правильність і доцільність (якщо ви не впевнені у своїх діях - краще утриматись);

головне правило першої допомоги - не нашкодити;

швидкість;

продуманість, рішучість, спокій.

ЯК НАДАТИ ПЕРШУ ДОПОМОГУ

Для того, щоб надати першу невідкладну допомогу, алгоритм ваших дій має бути таким:

Оглянути місце події та впевнитись у тому, що надання допомоги буде безпечним: забезпечити власну безпеку, а також безпеку потерпілого та людей навколо.

Оцінити стан постраждалого (свідомість, дихання, пульс).

За необхідності викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, а також інші екстрені служби (поліцію, аварійно-рятувальну службу, службу газу тощо).

Оцінити наявність критичних кровотеч та зупинити їх.

Забезпечити прохідність дихальних шляхів.

Якщо у постраждалого відсутні ознаки життя та немає критичної кровотечі (або ви вже її ліквідували) - розпочати серцево-легеневу реанімацію.

Перевести постраждалого у стабільне положення (на боці, обличчям до себе, рука під головою, нога зігнута в коліні), якщо не йдеться про підозру на травми хребта та кісток тазу і серцево-легенева реанімація була вдалою.

Не залишати постраждалого та контролювати стан його життєвих функцій до прибуття екстрених служб.

В міністерстві наголосили, що якщо ви не маєте відповідних навичок для надання допомоги, слід звернутись за допомогою до інших присутніх на місці події.

"МОЗ України закликає кожного свідомого українця знайти у своєму місті курси з надання першої допомоги та отримати ці практичні навички. Тому що саме ви можете врятувати чиєсь життя в критичній ситуації!", - наголосили в міністерстві.