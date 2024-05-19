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МОЗ пояснило, як надавати першу допомогу потерпілому: загальні правила

Фото: МОЗ пояснрозповіло, як надавати першу допомогу (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

За статистикою, допомога, що була надана протягом перших 4 хвилин після настання критичного стану, збільшує шанси на порятунок на 30%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Перша допомога - це проведення найпростіших медичних заходів для порятунку життя, зменшення страждань потерпілого від надзвичайної ситуації і попередження розвитку можливих ускладнень.

Професійно таку допомогу надають, звичайно ж, медики, але не завжди бригада "швидкої" може прибути вчасно на місце події. Тому вміння кожного з нас надати першу необхідну допомогу постраждалим до прибуття служб порятунку може відіграти вирішальну роль у порятунку життя людини.

Основні принципи надання першої допомоги:

  • правильність і доцільність (якщо ви не впевнені у своїх діях - краще утриматись);
  • головне правило першої допомоги - не нашкодити;
  • швидкість;
  • продуманість, рішучість, спокій.

ЯК НАДАТИ ПЕРШУ ДОПОМОГУ

Для того, щоб надати першу невідкладну допомогу, алгоритм ваших дій має бути таким:

  • Оглянути місце події та впевнитись у тому, що надання допомоги буде безпечним: забезпечити власну безпеку, а також безпеку потерпілого та людей навколо.
  • Оцінити стан постраждалого (свідомість, дихання, пульс).
  • За необхідності викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, а також інші екстрені служби  (поліцію, аварійно-рятувальну службу, службу газу тощо).
  • Оцінити наявність критичних кровотеч та зупинити їх.
  • Забезпечити прохідність дихальних шляхів.     
  • Якщо у постраждалого відсутні ознаки життя та немає критичної кровотечі (або ви вже її ліквідували) - розпочати серцево-легеневу реанімацію.
  • Перевести постраждалого у стабільне положення (на боці, обличчям до себе, рука під головою, нога зігнута в коліні), якщо не йдеться про підозру на травми хребта та кісток тазу і серцево-легенева реанімація була вдалою.
  • Не залишати постраждалого та контролювати стан його життєвих функцій до прибуття екстрених служб.

В міністерстві наголосили, що якщо ви не маєте відповідних навичок для надання допомоги, слід звернутись за допомогою до інших присутніх на місці події.

"МОЗ України закликає кожного свідомого українця знайти у своєму місті курси з надання першої допомоги та отримати ці практичні навички. Тому що саме ви можете врятувати чиєсь життя в критичній ситуації!", - наголосили в міністерстві.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна пояснювало, коли варто звертатись до "швидкої", а коли можна обмежитись дзвінком до сімейного лікаря.

Крім того, ми писали, що за фейкові виклики екстрених служб українцям загрожують штрафи. Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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