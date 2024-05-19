МОЗ пояснило, як надавати першу допомогу потерпілому: загальні правила

За статистикою, допомога, що була надана протягом перших 4 хвилин після настання критичного стану, збільшує шанси на порятунок на 30%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Перша допомога - це проведення найпростіших медичних заходів для порятунку життя, зменшення страждань потерпілого від надзвичайної ситуації і попередження розвитку можливих ускладнень.
Професійно таку допомогу надають, звичайно ж, медики, але не завжди бригада "швидкої" може прибути вчасно на місце події. Тому вміння кожного з нас надати першу необхідну допомогу постраждалим до прибуття служб порятунку може відіграти вирішальну роль у порятунку життя людини.
Основні принципи надання першої допомоги:
Для того, щоб надати першу невідкладну допомогу, алгоритм ваших дій має бути таким:
В міністерстві наголосили, що якщо ви не маєте відповідних навичок для надання допомоги, слід звернутись за допомогою до інших присутніх на місці події.
"МОЗ України закликає кожного свідомого українця знайти у своєму місті курси з надання першої допомоги та отримати ці практичні навички. Тому що саме ви можете врятувати чиєсь життя в критичній ситуації!", - наголосили в міністерстві.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна пояснювало, коли варто звертатись до "швидкої", а коли можна обмежитись дзвінком до сімейного лікаря.
Крім того, ми писали, що за фейкові виклики екстрених служб українцям загрожують штрафи. Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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