Минздрав объяснил, как оказывать первую помощь потерпевшему: общие правила

По статистике, помощь, оказанная в течение первых 4 минут после наступления критического состояния, увеличивает шансы на спасение на 30%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Первая помощь - это проведение простейших медицинских мероприятий по спасению жизни, уменьшению страданий пострадавшего от чрезвычайной ситуации и предупреждению развития возможных осложнений.
Профессионально такую помощь оказывают, конечно же, медики, но не всегда бригада скорой может прибыть вовремя на место происшествия. Поэтому умение каждого из нас оказать первую необходимую помощь пострадавшим в прибытии служб спасения может сыграть решающую роль в спасении жизни человека.
Основные принципы оказания первой помощи:
Для того чтобы оказать первую неотложную помощь, алгоритм ваших действий должен быть следующим:
В министерстве отметили, что если у вас нет соответствующих навыков для оказания помощи, следует обратиться за помощью к другим присутствующим на месте происшествия.
"Минздрав Украины призывает каждого сознательного украинца найти в своем городе курсы по оказанию первой помощи и получить эти практические навыки. Потому что именно вы можете спасти чью-то жизнь в критической ситуации!", - подчеркнули в министерстве.
Напомним, ранее РБК-Украина объясняла, когда следует обращаться к "скорой", а когда можно ограничиться звонком к семейному врачу.
Кроме того, мы писали, что за фейковые вызовы экстренных служб украинцам грозят штрафы. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
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