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В МОЗ пояснили, як вберегтись під час ожеледиці

Фото: в МОЗ пояснили, як вберегтись під час ожеледиці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Під час сезону ожеледиці водії змінюють "літнє взуття" на зимову альтернативу. Втім, пішоходам також варто пам'ятати про обережність та дотримуватись кількох корисних порад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.

Як уберегти себе від травм у період ожеледиці:

  • носіть відповідне взуття  з протектором для кращого зчеплення з поверхнею землі. Ліпше купувати взуття з підошвою з мікропористої чи іншої м’якої основи та без великих каблуків;
  • літнім людям варто використовувати палиці під час ходьби або хоча б одну палицю для кращої стійкості;
  • прогулянки для вагітних жінок в ожеледицю без супроводу небезпечні;
  • можна придбати "льодоступи" й надягати їх підошви та каблуки вашого взуття; 
  • при ходьбі по слизькій поверхні руки повинні бути вільні для балансування. Не тримайте їх в кишенях й намагайтесь не нести сумки в руках. Оптимальний варіант - рюкзак;
  • обходьте металеві кришки люків; 
  • тримайтесь якомога далі від будинків - ближче до середини тротуару. Бурульки, які намерзають на дахах, є дуже небезпечними; 
  • будьте уважні, коли переходите дорогу під час снігопаду й в ожеледицю. За умов ожеледиці значно збільшується гальмівний шлях автотранспорту.
  • не поспішати й не робити великих кроків, оскільки так зменшується стійкість і збільшується ймовірність послизнутись.

"Якщо ви впали й через деякий час відчули біль у голові, нудоту, біль в суглобах, помітили пухлини на м’яких тканинах – терміново зверніться до лікаря в травмпункт. Будьте обачними, обирайте правильне взуття, не поспішайте при ходьбі та бережіть себе", - пише МОЗ.

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