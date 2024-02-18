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В Минздраве объяснили, как уберечься во время гололеда

Фото: в Минздраве объяснили, как уберечься во время гололедицы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во время сезона гололеда водители меняют "летнюю обувь" на зимнюю альтернативу. Впрочем, пешеходам также стоит помнить об осторожности и придерживаться нескольких полезных советов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.

Как уберечь себя от травм в период гололеда:

  • носите соответствующую обувь с протектором для лучшего сцепления с поверхностью земли. Лучше покупать обувь с подошвой из микропористой или другой мягкой основы и без больших каблуков;
  • пожилым людям стоит использовать палки во время ходьбы или хотя бы одну палку для лучшей устойчивости;
  • прогулки для беременных женщин в гололед без сопровождения опасны;
  • можно приобрести "ледоступы" и надевать их подошвы и каблуки вашей обуви; 
  • при ходьбе по скользкой поверхности руки должны быть свободны для балансировки. Не держите их в карманах и старайтесь не нести сумки в руках. Оптимальный вариант - рюкзак;
  • обходите металлические крышки люков; 
  • держитесь как можно дальше от домов - ближе к середине тротуара. Сосульки, которые намерзают на крышах, являются очень опасными; 
  • будьте внимательны, когда переходите дорогу во время снегопада и в гололед. В условиях гололеда значительно увеличивается тормозной путь автотранспорта.
  • не спешить и не делать больших шагов, поскольку так уменьшается устойчивость и увеличивается вероятность поскользнуться.

"Если вы упали и через некоторое время почувствовали боль в голове, тошноту, боль в суставах, заметили опухоли на мягких тканях - срочно обратитесь к врачу в травмпункт. Будьте осмотрительны, выбирайте правильную обувь, не спешите при ходьбе и берегите себя", - пишет Минздрав.

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ГСЧСМинистерство здравоохранения Украины