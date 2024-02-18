Фото: в МОЗ пояснили, як вберегтись під час ожеледиці (Віталій Носач, РБК-Україна)

Під час сезону ожеледиці водії змінюють "літнє взуття" на зимову альтернативу. Втім, пішоходам також варто пам'ятати про обережність та дотримуватись кількох корисних порад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.

Як уберегти себе від травм у період ожеледиці: носіть відповідне взуття з протектором для кращого зчеплення з поверхнею землі. Ліпше купувати взуття з підошвою з мікропористої чи іншої м’якої основи та без великих каблуків;

літнім людям варто використовувати палиці під час ходьби або хоча б одну палицю для кращої стійкості;

прогулянки для вагітних жінок в ожеледицю без супроводу небезпечні;

можна придбати "льодоступи" й надягати їх підошви та каблуки вашого взуття;

при ходьбі по слизькій поверхні руки повинні бути вільні для балансування. Не тримайте їх в кишенях й намагайтесь не нести сумки в руках. Оптимальний варіант - рюкзак;

обходьте металеві кришки люків;

тримайтесь якомога далі від будинків - ближче до середини тротуару. Бурульки, які намерзають на дахах, є дуже небезпечними;

будьте уважні, коли переходите дорогу під час снігопаду й в ожеледицю. За умов ожеледиці значно збільшується гальмівний шлях автотранспорту.

не поспішати й не робити великих кроків, оскільки так зменшується стійкість і збільшується ймовірність послизнутись. "Якщо ви впали й через деякий час відчули біль у голові, нудоту, біль в суглобах, помітили пухлини на м’яких тканинах – терміново зверніться до лікаря в травмпункт. Будьте обачними, обирайте правильне взуття, не поспішайте при ходьбі та бережіть себе", - пише МОЗ.