В МОЗ пояснили, як вберегтись під час ожеледиці
Фото: в МОЗ пояснили, як вберегтись під час ожеледиці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Під час сезону ожеледиці водії змінюють "літнє взуття" на зимову альтернативу. Втім, пішоходам також варто пам'ятати про обережність та дотримуватись кількох корисних порад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.
Як уберегти себе від травм у період ожеледиці:
- носіть відповідне взуття з протектором для кращого зчеплення з поверхнею землі. Ліпше купувати взуття з підошвою з мікропористої чи іншої м’якої основи та без великих каблуків;
- літнім людям варто використовувати палиці під час ходьби або хоча б одну палицю для кращої стійкості;
- прогулянки для вагітних жінок в ожеледицю без супроводу небезпечні;
- можна придбати "льодоступи" й надягати їх підошви та каблуки вашого взуття;
- при ходьбі по слизькій поверхні руки повинні бути вільні для балансування. Не тримайте їх в кишенях й намагайтесь не нести сумки в руках. Оптимальний варіант - рюкзак;
- обходьте металеві кришки люків;
- тримайтесь якомога далі від будинків - ближче до середини тротуару. Бурульки, які намерзають на дахах, є дуже небезпечними;
- будьте уважні, коли переходите дорогу під час снігопаду й в ожеледицю. За умов ожеледиці значно збільшується гальмівний шлях автотранспорту.
- не поспішати й не робити великих кроків, оскільки так зменшується стійкість і збільшується ймовірність послизнутись.
"Якщо ви впали й через деякий час відчули біль у голові, нудоту, біль в суглобах, помітили пухлини на м’яких тканинах – терміново зверніться до лікаря в травмпункт. Будьте обачними, обирайте правильне взуття, не поспішайте при ходьбі та бережіть себе", - пише МОЗ.
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