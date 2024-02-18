В Минздраве объяснили, как уберечься во время гололеда

Во время сезона гололеда водители меняют "летнюю обувь" на зимнюю альтернативу. Впрочем, пешеходам также стоит помнить об осторожности и придерживаться нескольких полезных советов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.

Как уберечь себя от травм в период гололеда:

носите соответствующую обувь с протектором для лучшего сцепления с поверхностью земли. Лучше покупать обувь с подошвой из микропористой или другой мягкой основы и без больших каблуков;

пожилым людям стоит использовать палки во время ходьбы или хотя бы одну палку для лучшей устойчивости;

прогулки для беременных женщин в гололед без сопровождения опасны;

можно приобрести "ледоступы" и надевать их подошвы и каблуки вашей обуви;

при ходьбе по скользкой поверхности руки должны быть свободны для балансировки. Не держите их в карманах и старайтесь не нести сумки в руках. Оптимальный вариант - рюкзак;

обходите металлические крышки люков;

держитесь как можно дальше от домов - ближе к середине тротуара. Сосульки, которые намерзают на крышах, являются очень опасными;

будьте внимательны, когда переходите дорогу во время снегопада и в гололед. В условиях гололеда значительно увеличивается тормозной путь автотранспорта.

не спешить и не делать больших шагов, поскольку так уменьшается устойчивость и увеличивается вероятность поскользнуться.

"Если вы упали и через некоторое время почувствовали боль в голове, тошноту, боль в суставах, заметили опухоли на мягких тканях - срочно обратитесь к врачу в травмпункт. Будьте осмотрительны, выбирайте правильную обувь, не спешите при ходьбе и берегите себя", - пишет Минздрав.