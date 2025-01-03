У МОЗ пояснили, як оскаржити рішення експертних команд, які замінили МСЕК
Після ліквідації медико-соціальних експертних комісій в Україні почали створювати експертні команди. Однак і їх рішення можна оскаржити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я України.
Як зазначили у МОЗ, було створено Центр оцінювання функціонального стану особи. Він буде виконувати важливу роль у забезпеченні об'єктивності та прозорості процесу оцінювання повсякденного функціонування особи.
Його завданнями є організаційно-методичне консультування експертних команд, перевірка обґрунтованості рішень експертних команд та раніше прийнятих рішень МСЕК, розгляд скарг на рішення експертних команд.
Центр оцінювання функціонального стану особи:
- здійснює організаційно-методичне консультування експертних команд;
- перевіряє обґрунтованість рішень експертних команд та прийнятих до 01.01.2025 рішень МСЕК;
- розглядає скарги на рішення експертних команд.
Експертні команди Центру оцінювання складаються з лікарів з різних державних закладів охорони здоровʼя.
Подати скаргу можна:
- у паперовій формі - надіславши скаргу поштою до Центру оцінювання функціонального стану особи;
- в електронній формі - звернувшись до лікуючого лікаря, який має оформити скаргу в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування особи.
Строк подання скарги - 40 календарних днів із моменту надсилання витягу з рішення експертної команди, що оскаржується, скаржнику (його уповноваженому представнику).
У випадку, якщо ви пропустили строк подання скарги з поважних причин (відрядження, тимчасова непрацездатність, військова служба), ви можете подати клопотання про його поновлення. Центр розгляне клопотання протягом 5 робочих днів.
Результати розгляду скарги:
- підтвердження оскаржуваного рішення;
- скасування оскаржуваного рішення;
- формування нового рішення.
Ліквідація МСЕК
Президент України Володимир Зеленський 30 грудня підписав закон про ліквідацію МСЕК. Даний документ почав діяти вже з 1 січня.
У документі передбачено, що МСЕК замінено експертними комісіями, які будуть проводити оцінку функціонування людини і можуть надати статус особи з інвалідністю.
Рішення про ліквідацію МСЕК ухвалили у зв'язку з корупційними скандалами. Зокрема, у голови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи вдома знайшли кілька мільйонів доларів готівки.
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