В Минздраве объяснили, как обжаловать решение экспертных команд, которые заменили МСЭК
После ликвидации медико-социальных экспертных комиссий в Украине начали создавать экспертные команды. Однако и их решения можно обжаловать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.
Как отметили в Минздраве, был создан Центр оценки функционального состояния лица. Он будет выполнять важную роль в обеспечении объективности и прозрачности процесса оценки повседневного функционирования человека.
Его задачами являются организационно-методическое консультирование экспертных команд, проверка обоснованности решений экспертных команд и ранее принятых решений МСЭК, рассмотрение жалоб на решения экспертных команд.
Центр оценки функционального состояния лица:
- осуществляет организационно-методическое консультирование экспертных команд;
- проверяет обоснованность решений экспертных команд и принятых до 01.01.2025 решений МСЭК;
- рассматривает жалобы на решения экспертных команд.
Экспертные команды Центра оценивания состоят из врачей из разных государственных учреждений здравоохранения.
Подать жалобу можно:
- в бумажной форме - отправив жалобу по почте в Центр оценки функционального состояния лица;
- в электронной форме - обратившись к лечащему врачу, который должен оформить жалобу в электронной системе по оценке повседневного функционирования лица.
Срок подачи жалобы - 40 календарных дней с момента отправки выписки из решения экспертной команды, которое обжалуется, жалобщику (его уполномоченному представителю).
В случае, если вы пропустили срок подачи жалобы по уважительным причинам (командировка, временная нетрудоспособность, военная служба), вы можете подать ходатайство о его восстановлении. Центр рассмотрит ходатайство в течение 5 рабочих дней.
Результаты рассмотрения жалобы:
- подтверждение обжалуемого решения;
- отмена обжалуемого решения;
- формирование нового решения.
Ликвидация МСЭК
Президент Украины Владимир Зеленский 30 декабря подписал закон о ликвидации МСЭК. Данный документ начал действовать уже с 1 января.
В документе предусмотрено, что МСЭК заменено экспертными комиссиями, которые будут проводить оценку функционирования человека и могут предоставить статус лица с инвалидностью.
Решение о ликвидации МСЭК приняли в связи с коррупционными скандалами. В частности, у главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы дома нашли несколько миллионов долларов наличных.
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