Від цього залежить життя. Українців на півдні попереджають про небезпечність води

Мешканцям Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Одеської областей радять використовувати воду тільки з безпечних перевірених джерел. При цьому спеціалісти заборонили використання неочищеної води з акваторії Дніпра та інших водойм на територіях.

У МОЗ нагадали, що через затоплення полів, каналізаційних споруд, кладовищ та домогосподарств вода в регіоні має високий рівень забруднення. На півдні вже було зафіксовано значне перевищення мікробіологічних показників у поверхневих водоймах. Таку воду в жодному випадку не можна використовувати, оскільки це може призвести до виникнення гострих кишкових інфекцій.

Людей просять уникати:

купання у водоймах;

забору води для споживання та господарських потреб;

напування тварин;

вилову риби.

"Від цього залежить здоров’я та життя ваші, а також ваших близьких! Нагадуємо, на постраждалих територіях посилено епідемічний нагляд. Використовувати можна лише бутильовану та привозну воду, а також також ту, що подається централізовано через систему водопостачання", - нагадали в МОЗ.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Підрив росіянами Каховської ГЕС стави причиною екоциду. Через руйнування дамби було затоплено десятки населених пунктів, а під водою опинилося 30% природно-заповідного фонду Херсонської області.

Окрім цього було зафіксовано масовий мор риби, а пляжі Одеської області поступово перетворюються на сміттєзвалища. Особисті речі, сміття, техніку, будинки та вибухонебезпечні предмети виносить течією у море, а потім прибиває до пляжів.

За підрахунками уряду, окупанти, підірвавши Каховську ГЕС, завдали довкіллю збитків на 55 млрд гривень.

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