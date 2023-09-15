У МОЗ попередили про зростання захворюваності на грип та COVID-19

Однак за словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна зростання захворюваності на грип та COVID-19 може припасти на жовтень.

В Україні протягом останнього року було зареєстровано близько 6 млн випадків інфекційних захворювань, 98% з яких - грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, зокрема COVID-19.

"Зростання ми очікуємо, починаючи із 40-го тижня цього року, тобто це по суті з початку жовтня", – Кузін.

Він зауважив, що захворювання на коронавірус продовжують реєструвати. Зокрема, протягом тижня у вересні зареєстрували 1 200 випадків. Серед них близько 200 пацієнтів – люди, старші за 50 років, яких госпіталізували. Ще сім людей внаслідок інфікування загинули.

Коронавірус

Спалах захворювання почався у грудні 2019 року у місті Ухань у Китаї, а 11 березня 2020 року був визнаний пандемією.

У травні 2023 року Всесвітня організація охорони здоров'я скасувала надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я, який було введено через COVID-19. При цьому сам вірус залишається і залишиться в майбутньому. Через це захворювання загинуло понад 20 млн людей по всьому світі.

В Україні скасували карантин, спричинений COVID-19, 1 липня. З початку пандемії зареєстрували 5,5 млн випадків захворювань на коронавірус. З них понад 110 тисяч - летальних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.