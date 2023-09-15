В Минздраве предупредили о росте заболеваемости гриппом и COVID-19

Однако, по словам главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, рост заболеваемости гриппом и COVID-19 может прийтись на октябрь.

В Украине за последний год было зарегистрировано около 6 млн случаев инфекционных заболеваний, 98% из которых - грипп и острые респираторные вирусные инфекции, в частности COVID-19.

"Рост мы ожидаем, начиная с 40-й недели этого года, то есть это по сути с начала октября", – Кузин.

Он отметил, что заболевания коронавирусом продолжают регистрировать. В частности, за неделю в сентябре зарегистрировали 1 200 случаев. Среди них около 200 пациентов – люди старше 50 лет, которых госпитализировали. Еще семь человек в результате инфицирования погибли.

Коронавирус

Вспышка заболевания началась в декабре 2019 года в городе Ухань в Китае, а 11 марта 2020 года была признана пандемией.

В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения отменила чрезвычайное положение в сфере здравоохранения, введенного через COVID-19. При этом сам вирус остается и останется в будущем. Из-за этого заболевания погибло более 20 млн человек по всему миру.

В Украине отменили карантин, вызванный COVID-19, 1 июля. С начала пандемии зарегистрировали 5,5 млн случаев заболеваний коронавирусом. Из них более 110 тысяч – летальных.

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