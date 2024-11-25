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МОЗ перевірить рішення МСЕК щодо інвалідності у майже 1700 посадовців

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міжвідомча робоча група, що була утворена Міністерством охорони здоров’я (МОЗ), перевірить обґрунтованість рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) про інвалідність у майже 1700 посадовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Зазначається, що станом на кінець листопада було сформовано перелік з 1695 посадових осіб з понад 30 державних органів. 

"Вони направлені для здійснення експертизи щодо обґрунтованості прийнятих щодо них рішень медико-соціальними експертними комісіями", - пише МОЗ. 

Серед відібраних справ: 

  • 32% - працівники органів податкової служби України;
  • 26% - працівники органів прокуратури;
  • 17% - працівники органів митної служби;
  • 25% - працівники інших державних органів.

У міністерстві зазначили, що список осіб, чиї справи підлягають перегляду, розширюється із поступовим надходженням нової інформації від представників правоохоронних органів.

Як зазначили в МОЗ, до складу міжвідомчої робочої групи входять представники Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства соціальної політики, Міністерства внутрішніх справ, Національного агентства з питань державної служби, Служби безпеки України й не тільки. 

Реформування МСЕК

У жовтні 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, який став основою для ліквідації МСЕК у рамках реформи системи оцінки інвалідності. 1 листопада Кабінет Міністрів ухвалив законопроєкт, відповідно до якого МСЕК буде повністю ліквідовано з 1 січня 2025 року.

Таке рішення стало наслідком низки корупційних скандалів, що стосувалися керівників МСЕК в різних регіонах. Одним із найбільш резонансних випадків було викриття незаконного збагачення керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи

Окрім того, було виявлено й інші факти корупції серед посадовців МСЕК. 

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