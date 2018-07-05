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Минздрав направил в регионы 50 автомобилей скорой помощи

НовостиМедицина    05.07.2018 - 00:58
Иллюстративное фото: Скорая помощь (РБК-Украина)
Иллюстративное фото: Скорая помощь (РБК-Украина)

Киев получит 36 машин

Министерство здравоохранения получило 50 автомобилей скорой помощи в рамках соглашения между правительством Украины и правительством Китайской Народной Республики. Об этом информирует пресс-центр МОЗ.

МВД и Минздрав утвердили дальнейшее распределение карет скорой медицинской помощи.

"Восемнадцать областных центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и ЦЭМП и МК Киева получат по две машины, а Житомирский, Сумской, Львовский, Тернопольский, Херсонский и Черкасский центры - по 1 "скорой". Еще 6 автомобилей были переданы в распоряжение учреждений здравоохранения МВД Украины и Национальной гвардии", - говорится в сообщении.

Компания "China Meheco Co., Ltd", уполномоченная правительством КНР, установила и настроила необходимое оборудование и провела обучающие тренинги для специалистов.

Отмечается, что сейчас проходит процесс передачи техники из государственной собственности в собственность территориальных общин сел, поселков, городов.

Напомним, Минздрав утвердил новый реестр цен на "Доступные лекарства".

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Теги публикации: Министерство здравоохранения Украины, скорая помощь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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