Минздрав направил в регионы 50 автомобилей скорой помощи

Киев получит 36 машин
Министерство здравоохранения получило 50 автомобилей скорой помощи в рамках соглашения между правительством Украины и правительством Китайской Народной Республики. Об этом информирует пресс-центр МОЗ.
МВД и Минздрав утвердили дальнейшее распределение карет скорой медицинской помощи.
"Восемнадцать областных центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и ЦЭМП и МК Киева получат по две машины, а Житомирский, Сумской, Львовский, Тернопольский, Херсонский и Черкасский центры - по 1 "скорой". Еще 6 автомобилей были переданы в распоряжение учреждений здравоохранения МВД Украины и Национальной гвардии", - говорится в сообщении.
Компания "China Meheco Co., Ltd", уполномоченная правительством КНР, установила и настроила необходимое оборудование и провела обучающие тренинги для специалистов.
Отмечается, что сейчас проходит процесс передачи техники из государственной собственности в собственность территориальных общин сел, поселков, городов.
Напомним, Минздрав утвердил новый реестр цен на "Доступные лекарства".