Минздрав утвердил новый реестр цен на "Доступные лекарства"

Заявки от фармпроизводителей и импортеров на участие в программе принимаются до 12 июля

Министерство здравоохранения Украины утвердило новые предельные цены препаратов в программе "Доступные лекарства". Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Сообщается, что 2 июля 2018 года Министерство здравоохранения утвердило новый Реестр предельных оптово-отпускных цен на лекарственные средства для участия в правительственной программе "Доступные лекарства",

В ведомстве рассказали, что что в течение 10 дней фармпроизводители и импортеры лекарственных средств должны подать заявления для участия их торговых препаратов в программе "Доступные лекарства".

Так, в министерстве объявили, что заявки от фармпроизводителей и импортеров на участие в программе принимаются до 12 июля 2018 года включительно. В начале августа Министерство утвердит новый перечень препаратов программы.

Отметим, что Реестр препаратов, стоимость которых возмещается государством, насчитывает 143 торговых названия лекарственных средств украинского производства и 96 зарубежного. Кроме того, за год работы программы, потребления препаратов, вошедших в перечень "Доступных лекарств", в среднем увеличилось почти на 90%. При этом потребление препаратов, не входящих в перечень лекарств, которые возмещаются государством, уменьшилось на 6%.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины опубликовало новый ориентировочный реестр предельных оптово-отпускных цен на "Доступные лекарства".

