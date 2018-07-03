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Интервью

Минздрав утвердил новый реестр цен на "Доступные лекарства"

НовостиОбщество    03.07.2018 - 15:58
Иллюстративное фото (moz.gov.ua)
Иллюстративное фото (moz.gov.ua)

Заявки от фармпроизводителей и импортеров на участие в программе принимаются до 12 июля

Министерство здравоохранения Украины утвердило новые предельные цены препаратов в программе "Доступные лекарства". Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Сообщается, что 2 июля 2018 года Министерство здравоохранения утвердило новый Реестр предельных оптово-отпускных цен на лекарственные средства для участия в правительственной программе "Доступные лекарства",

В ведомстве рассказали, что что в течение 10 дней фармпроизводители и импортеры лекарственных средств должны подать заявления для участия их торговых препаратов в программе "Доступные лекарства".

Так, в министерстве объявили, что заявки от фармпроизводителей и импортеров на участие в программе принимаются до 12 июля 2018 года включительно. В начале августа Министерство утвердит новый перечень препаратов программы.

Отметим, что Реестр препаратов, стоимость которых возмещается государством, насчитывает 143 торговых названия лекарственных средств украинского производства и 96 зарубежного. Кроме того, за год работы программы, потребления препаратов, вошедших в перечень "Доступных лекарств", в среднем увеличилось почти на 90%. При этом  потребление препаратов, не входящих в перечень лекарств, которые возмещаются государством, уменьшилось на 6%.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины опубликовало новый ориентировочный реестр предельных оптово-отпускных цен на "Доступные лекарства".
 

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Теги публикации: Министерство здравоохранения Украины, лекарства  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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