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Моз направив у регіони 50 автомобілів швидкої допомоги

НовиниМедицина    05.07.2018 - 00:58
Ілюстративне фото: Швидка допомога (РБК-Україна)
Ілюстративне фото: Швидка допомога (РБК-Україна)

Київ отримає 36 машин

Міністерство охорони здоров'я отримало 50 автомобілів швидкої допомоги в рамках угоди між урядом України та урядом Китайської Народної Республіки. Про це iнформує прес-центр МОЗ.

МВС та Мінохоронздоров'я затвердили подальший розподіл карет швидкої медичної допомоги.

"Вісімнадцять обласних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і ЦЕМД та МК Києва отримають по дві машини, Житомирська, Сумська, Львівська, Тернопільська, Херсонська та Черкаська центри - 1 "швидкої". Ще 6 автомобілів були передані в розпорядження закладів охорони здоров'я МВС України та Національної гвардії", - йдеться в повідомленні.

Компанія "China Meheco Co., Ltd", уповноважена урядом КНР, встановила і налаштувала необхідне обладнання та провела навчальні тренінги для фахівців.

Наголошується, що зараз проходить процес передачі техніки з державної власності у власність територіальних громад сіл, селищ, міст.

Нагадаємо, Моз затвердив новий реєстр цін "Доступні ліки".

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Теги публікації: Мінстерство охорони здоров'я України, скорая помощь  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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