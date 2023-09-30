МОЗ нагадало номери "гарячих ліній" психологічної підтримки: список

За результатами аудиту потреб населення у послугах з охорони психічного здоров’я, майже половина населення України потребує психологічної допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства охорони здоров'я.
"40-50% громадян України потребуватимуть психологічної підтримки різного ступеня інтенсивності - про це свідчать результати аудиту потреб населення у послугах з охорони психічного здоров’я, проведеного торік у межах Всеукраїнської програми", - повідомили в МОЗ.
До того ж, за даними міністерства, кожен другий українець сьогодні почувається емоційно гірше, ніж три роки тому.
"При цьому люди часто не звертаються по допомогу до фахівців", - додали в міністерстві.
За даними МОЗ, причини можуть бути різні: від стигми щодо ментального здоровʼя до елементарного браку часу або фінансів.
Утім, отримати консультацію чи принаймні просто поговорити з іншою людиною у скрутний момент і розповісти про свої турботи, можна безоплатно і навіть, не виходячи із дому.
Список безоплатних "гарячих ліній", що діють в Україні:
"Усі консультації надаються анонімно та конфіденційно", - наголосили в МОЗ.
"Підлітки - одні з найвразливіших людей зараз. Окрім незрозумілості світу навколо, війни та стресу, вони проживають важливі зміни всередині й шукають свій шлях", - пояснили в міністерстві.
Однак попри вразливість, тінейджери можуть не звертатись по допомогу до своїх близьких, вважаючи себе достатньо дорослими, проте їм також дуже потрібна підтримка.
В міністерстві зазначили, що якщо батьки з певних причин (відсутність довірливих стосунків із дитиною-підлітком, некомпетентність у питаннях психології, стресовий стан тощо) не мають змоги надати підтримку і допомогти із ситуацією, що склалася, варто скористатися допомогою фахівців.
"Важливо, щоб будь-хто, а тим паче тінейджер, не залишався сам на сам зі своїми переживаннями", - підкреслили в МОЗ.
Надійні канали психологічної підтримки:
Нагадаємо, українці можуть отримати допомогу психолога та психіатра безкоштовно. Фахівці запустили онлайн-мапу, де можна знайти потрібного лікаря.
Нагадаємо, раніше ми пояснювали, куди українці можуть звернутися, якщо у державній лікарні вимагають хабар.
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