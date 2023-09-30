Минздрав напомнил номера "горячих линий" психологической поддержки: список

"40-50% граждан Украины будут нуждаться в психологической поддержке разной степени интенсивности - об этом свидетельствуют результаты аудита потребностей населения в услугах по охране психического здоровья, проведенного в прошлом году в рамках Всеукраинской программы", - сообщили в Минздраве.

К тому же, по данным министерства, каждый второй украинец сегодня чувствует себя эмоционально хуже, чем три года назад.

"При этом люди часто не обращаются за помощью к специалистам", - добавили в министерстве.

По данным Минздрава, причины могут быть разные: от стигмы относительно ментального здоровья до элементарной нехватки времени или финансов.

Впрочем, получить консультацию или хотя бы просто поговорить с другим человеком в трудный момент и рассказать о своих заботах, можно бесплатно и даже не выходя из дома.

Список бесплатных "горячих линий", действующих в Украине:

0 800 60 20 19 - контакт-центр Минздрава.

1547 - правительственная линия.

0 800 33 20 29 - линия поддержки для ветеранов и членов их семей Украинского ветеранского фонда (работает круглосуточно).

0 800 100 102 - линия Национальной психологической ассоциации.

0 800 210 160 - линия международной гуманитарной организации "Человек в беде".

(044) 456 17 02, (044) 456 17 25 - линии Киевского городского центра психолого-психиатрической помощи при состояниях душевного кризиса.

0 800 211 444 - линия эмоциональной поддержки Международной организации по миграции.

0 800 500 335 (с мобильного или стационарного) и 116 123 (с мобильного) - линия ОО "Ла Страда-Украина".

"Все консультации предоставляются анонимно и конфиденциально", - подчеркнули в Минздраве.

Психологическая поддержка для подростков

"Подростки - одни из самых уязвимых людей сейчас. Кроме непонятности мира вокруг, войны и стресса, они проживают важные изменения внутри и ищут свой путь", - пояснили в министерстве.

Однако несмотря на уязвимость, тинейджеры могут не обращаться за помощью к своим близким, считая себя достаточно взрослыми, однако им также очень нужна поддержка.

В министерстве отметили, что если родители по определенным причинам (отсутствие доверительных отношений с ребенком-подростком, некомпетентность в вопросах психологии, стрессовое состояние и т.д.) не имеют возможности оказать поддержку и помочь со сложившейся ситуацией, стоит воспользоваться помощью специалистов.

"Важно, чтобы любой, а тем более тинейджер, не оставался один на один со своими переживаниями", - подчеркнули в Минздраве.

Надежные каналы психологической поддержки:

Линия Национальной психологической ассоциации - 0 800 100 102 (10:00-20:00 ежедневно, звонки бесплатные),

РЯДОМ - совместный проект Министерства образования и науки Украины, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Украинского института когнитивно-поведенческой терапии и ОО "ВГЦ "Волонтер". В рамках проекта есть онлайновые терапевтические группы поддержки для подростков,

Teenergizer - это движение, объединившее подростков из региона Восточной Европы и Центральной Азии. На сайте можно записаться на бесплатную консультацию от психологов и консультантов,

Национальная горячая линия для детей и молодежи от Ла Страда - здесь дети, подростки и студенческая молодежь имеют возможность анонимно и конфиденциально получить поддержку в любых сложных жизненных ситуациях - 0 800 500 225 (с мобильного или стационарного) или 116 111 (с мобильного),

"Не мелочи" - безопасное подростковое пространство, которое предоставляет бесплатные консультации онлайн в боте (но консультируют психологи, не автоматизированные механизмы),

" Голоса детей " - телефонная линия психологической поддержки для детей и родителей. Также можно записаться на очные консультации, если город находится в списке,

Голоса детей - телефонная линия психологической поддержки для детей и родителей. Также можно записаться на очные консультации, если город находится в списке, "Человек в беде" - 0 800 210 160 (анонимно и круглосуточно, бесплатно со всех операторов в Украине),

Линия предотвращения самоубийств Lifeline Ukraine - 7333 (круглосуточно).

Напомним, украинцы могут получить помощь психолога и психиатра бесплатно. Специалисты запустили онлайн-карту, где можно найти нужного врача.

Напомним, ранее мы объясняли, куда украинцы могут обратиться, если в госбольнице требуют взятку.

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