Минздрав напомнил номера "горячих линий" психологической поддержки: список

По результатам аудита потребностей населения в услугах по охране психического здоровья, почти половина населения Украины нуждается в психологической помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения.
"40-50% граждан Украины будут нуждаться в психологической поддержке разной степени интенсивности - об этом свидетельствуют результаты аудита потребностей населения в услугах по охране психического здоровья, проведенного в прошлом году в рамках Всеукраинской программы", - сообщили в Минздраве.
К тому же, по данным министерства, каждый второй украинец сегодня чувствует себя эмоционально хуже, чем три года назад.
"При этом люди часто не обращаются за помощью к специалистам", - добавили в министерстве.
По данным Минздрава, причины могут быть разные: от стигмы относительно ментального здоровья до элементарной нехватки времени или финансов.
Впрочем, получить консультацию или хотя бы просто поговорить с другим человеком в трудный момент и рассказать о своих заботах, можно бесплатно и даже не выходя из дома.
Список бесплатных "горячих линий", действующих в Украине:
"Все консультации предоставляются анонимно и конфиденциально", - подчеркнули в Минздраве.
"Подростки - одни из самых уязвимых людей сейчас. Кроме непонятности мира вокруг, войны и стресса, они проживают важные изменения внутри и ищут свой путь", - пояснили в министерстве.
Однако несмотря на уязвимость, тинейджеры могут не обращаться за помощью к своим близким, считая себя достаточно взрослыми, однако им также очень нужна поддержка.
В министерстве отметили, что если родители по определенным причинам (отсутствие доверительных отношений с ребенком-подростком, некомпетентность в вопросах психологии, стрессовое состояние и т.д.) не имеют возможности оказать поддержку и помочь со сложившейся ситуацией, стоит воспользоваться помощью специалистов.
"Важно, чтобы любой, а тем более тинейджер, не оставался один на один со своими переживаниями", - подчеркнули в Минздраве.
Надежные каналы психологической поддержки:
Напомним, украинцы могут получить помощь психолога и психиатра бесплатно. Специалисты запустили онлайн-карту, где можно найти нужного врача.
Напомним, ранее мы объясняли, куда украинцы могут обратиться, если в госбольнице требуют взятку.
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