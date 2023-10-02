В МОЗ нагадали, які документи потрібні для проходження ВЛК

Які документи потрібні для проходження ВЛК чинними військовослужбовцями?

Для проходження ВЛК у воєнний час треба мати з собою такі документи:

направлення на медичний огляд ВЛК;

медична книжка;

посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера);

медична характеристика (не обов’язковий документ у воєнний час);

службова характеристика (не обов’язковий документ у воєнний час);

оригінал довідки про обставини травми від в/ч;

засвідчену копію акту про нещасний випадок (акт про нещасний випадок не видається у разі отримання поранення під час участі у бойових діях, а тільки якщо травма отримана під час проходження служби, наприклад, перелом руки);

посвідчення УБД (за наявністю);

витяги з особових справ, та інші довідкові матеріали для військовослужбовців - учасників бойових дій. (Витяги можуть бути у вигляді ксерокопій, однак завірені відповідними посадовими особами та печаткою в/ч).

Електронна черга на ВЛК

Запис через електронну чергу на ВЛК може відбуватись віддалено начальником медичної служби військової частини або безпосередньо в закладі охорони здоров’я посадовою особою медзакладу.

Віддалений запис на ВЛК працює так: начальник медичної служби військової частини направляє військовослужбовця на ВЛК. Заходить в систему е-Черги, робить там відповідний запит, вносить необхідні дані військовослужбовця, після чого запис потрапляє у електронну базу закладу охорони здоров’я.

Далі секретар ВЛК закладу охорони здоров’я приймає цей запит, розписує необхідних для майбутнього пацієнта лікарів, виходячи з особливостей його захворювання, травми чи поранення.

Кожен зі спеціалістів, який повинен оглянути військовослужбовця, не виходячи з кабінету, бачить усю завантаженість по днях і годинах на тиждень вперед.

Якщо військова частина не перейшла на віддалений запис на ВЛК і направляє військовослужбовця на ВЛК без запису, військовослужбовцю потрібно звернутись в реєстратуру закладу охорони здоров’я, де посадова особа медзакладу запише військовослужбовця до відповідних спеціалістів через електронну чергу.

Куди звертатись у разі виникнення питань під час проходження ВЛК

Щоб отримати допомогу від фахівців у сфері охорони здоровʼя, потрібно звернутися за номером 0-800-60-20-19.

Якщо вам потрібна підтримка у питаннях отримання направлення на лікування, проходження ВЛК у військових закладах охорони здоров’я, отримання соціальних гарантій, процедури оскарження рішень ВЛК та з інших питань - звертайтеся на "гарячу лінію" Міністерства оборони України 0-800-50-04-42.

Реформа військово-лікарських комісій в Україні

ВЛК наразі знаходяться чи не на тому ж рівні скандальності та корупційності, ніж колишні військкомати. Є багато історій, як за хабар там можна отримати будь-яку довідку про непридатність. Тому влада вирішила реформувати ВЛК. Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, ще кілька тижнів тому президент України Володимир Зеленський заявляв, що військово-лікарські комісії у країні працюють неякісно. Він зазначав, що влада підготує рішення для того, щоб виправити такі проблеми.

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